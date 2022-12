الأهلي بنغازي يتعاقد مع المدرب التونسي لسعد الدريدي

تعاقد نادي الأهلي بنغازي مع المدرب التونسي لسعد الدريدي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في مرحلة إياب الدوري الممتاز

لسعد الدريدي سيخلف مواطنه التونسي شهاب الليلي بعد فسخ إدارة نادي الأهلي بنغازي تعاقدها مع الليلي بالتراضي بين الطرفين مع نهاية مرحلة ذهاب الدوري الممتاز .

هذا وتعتبر هذه التجربة، الثانية لسعد الدريدي في الدوري الممتاز فقد سبق له تدريب فريق الهلال في موسم 2011 كما سبق له قيادة دفة عدة فرق تونسية من أهمها نادي الأفريقي والصفاقسي بالإضافة لنجم الساحلي

المصدر قناة ليبيا الأحرار

