بفارق ( 10 ) نقاط سلة النصر تتفوق عل المروج

المرج 28 ديسمبر 2022 (وال) عاد فريق النصر الأول لكرة لكرة السلة بفوز هام من مستضيفه المروج بفارق ( 10 ) نقاط’ وبواقع (67 – 57 ) نقطة، وذلك لحساب الجولة الرابعة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة’ في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة أحمد موسى الحاسي في مدينة المرج.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الثلاثاء – و قادها ثلاثي تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكما أولا و ( عبد العزيز الماقوري ) حكما ثانيا’ بالإضافة إلى ( جلال الورفلي ) حكما ثالثا’ لاسيما أن النصر تمكن من الظفر بنتيجة الشوط الأول لصالحة موسعا الفارق فيه إلى (17) نقطة.

نتائج الفترات

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النصر بفارق ( 9 ) نقاط’ بنتيجة ( 16 – 7 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة النصر بفارق ( 8 ) نقاط’ وبواقع ( 14 – 6 ) نقاط’ لتكون النتيجة النهائية الشوط الأول نصراوية خالصة بنتيجة ( 30 مقابل 13 ) نقطة.

الفترة الثالثة :الذي استعاد توازنه وعافيته’ لتنتهي هذه الفترة لصالحه بفارق ( 6 ) نقاط’ وبنتيجة ( 24 – 18 ) نقطة.

الفترة الرابعة : انتهت لمصلحة سلة المروج أيضا بفارق نصف سلة ‘ وبواقع ( 20 – 19 ) نقطة’ لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لصالح المروج بفارق (7) نقاط’ وبواقع ( 44 – 37 ) نقطة.(وال _ المرج) س إ

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