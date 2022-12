جددت إدارة نادي السويحلي تعاقدها مع لاعب الفريق الأول لكرة السلة عبدالرحمن دغدنة استعدادا لمنافسات إياب الدوري الليبي للكرة الطائرة و مسابقة الكأس

عبدالرحمن دغدنة الذي يشغل مركز صانع الألعاب رفقة المنتخب الوطني وفريق السويحلي يعتبر من أهم اللاعبين المحليين في هذا المركز فقد سهم بشكل كبير بتتويج السويحلي بعدة الألقاب أخرها الفوز بلقب الدوري الليبي للمرة العاشرة في تاريخ نادي السويحلي .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post السويحلي يجدد تعاقده مع لاعب فريق الكرة الطائرة عبد الرحمن دغدنة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار