أعلن نادي الأخضر نهاية مشوار المهاجم البنيني جاك بيسان مع الفريق الأول لكرة القدم بعدم التجديد للاعب لموسم اخر

نادي الأخضر الذي أختار عدم التجديد لجاك بيسان بقرار من المدرب التونسي سمير شمام الذي يسعى رفقة إدارة أخضر البيضاء لنتداب مهاجم بديل للبنيني في الأيام القادمة تأهبا لإنطلاق مرحلة إياب الدوري الممتاز ودور مجموعات كأس الكونفيدرالية الأفريقية .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post نادي الأخضر يعلن رحيل المهاجم البنيني جاك بيسان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار