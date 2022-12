الخميس موعد إنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية

يعقد غدا الخميس بفندق المهاري الاجتماع الانتخابي لإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية.

الإجتماع الإنتخابي الذي سينطلق عند الساعة العاشرة والنصف صباحا، ويفتتح البرنامج بعملية المناداة للتأكد من النصاب القانوني للجلسة، لتبدأ فيما بعد عملية الاقتراع السري ثم فرز الأصوات وإعلان النتيجة النهائية ثم اختتام الجلسة الانتخابية.

يذكر أن الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الليبية جمال الزروق تقدم لولاية أخرى صحبة المترشح وائل بازينة رئيس الاتحاد الليبي للجمباز.

