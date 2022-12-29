الاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة يجتمع مع مندوبي المنطقة الثانية

بنغازي 29 ديسمبر 2022 (وال) _ عقد بمدينة بنغازي اجتماعا ضم أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم المصغرة، مع الاتحاد الفرعي المنطقة الثانية ومندوبي الأندية بنغازي، لحلحلة بعض المشاكل وإعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الثانية بنغازي.

وتناول الاجتماع بعض النقاط الهامة التي تخص المنطقة الثانية وانطلاق الدوري الليبي للموسم القادم.

وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية قال عضو الاتحاد العام ورئيس لجنة المسابقات العامة عبد القادر رجب الصداعي: اجتمعنا مع أندية بنغازي للنظر في إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي للمنطقة الثانية بنغازي وماحولها، وبحث أساس اللعبة وانتشارها في مدينة بنغازي، وذلك لأهمية مدينة بنغازي بتواجدها في كرة القدم المصغرة.

وتابع الصداعي: الحمد لله تم الاتفاق على إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي، وسيتم نشر الأسماء بعد اعتمادها رسمياً بعد موافقة الأندية.

وأشار الصداعي إلى أن انطلاق الدوري سيكون الأسبوع القادم بنظام المرحلتين ذهاباً وإياباً، و لو كان عدد الأندية المشاركة أكثر من ثمانية، سيتم تقسيمها إلى مجموعتين، ولو كان عدد الفرق خمسة ستكون من مجموعة واحدة.

وفي ذات السياق، صرح رئيس مجلس إدارة نادي بنغازي الجديدة فتحي الشكري: تم الاتفاق على إعادة تشكيل اتحاد فرعي جديد لكرة القدم المصغرة للمنطقة الثانية بنغازي في جو ديمقراطي.

وأضاف الشكري: للأسف بنغازي لم يكن لديها اتحاد فرعي للعبة، وذلك بحسب اللائحة التنفيذية لأنها كانت تشارك بعدد أربعة فرق، وهو لم يكن العدد المسموح به لتشكيل اتحاد فرعي، ولكن اليوم بفضل الله تعالى تم الاتفاق على مشاركة عدة فرق أخرى مما سمح ذلك بتشكيل اتحاد فرعي للمنطقة الثانية بنغازي وماحولها. (وال _ بنغازي) م ب

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