طائرة الأهلي بنغازي تنهي الديربي لمصلحته في انطلاقة مرحلة الإياب

بنغازي 29 ديسمبر 2022 (وال) تفوق فريق الأهلي بنغازي في انطلاقة الأسبوع الأول لمرحلة الإياب في مجمع سليمان الضراط بدون حضور الجمهور ، على غريمه التقليدي فريق النصر في ديربي منتظر من عشاق الفريقين في اللقاء ودي أخوي.

واتسمت المباراة بالندية الواضحة لكلا من الفريقين ، واستطاع فريق الأهلي بنغازي أن يحسم هذا اللقاء لمصلحته بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

الأشواط جاءت كالتالي:

الشوط الأول 23/25 للأهلي الثاني 20/25 للأهلي الثالث 24/26 النصر الرابع 23/25 للأهلي.

هذا وقد قاد هذا اللقاء طاقم تحكيم تكون من حكم أول وائل بوشعالة وحكم ثاني حسين البركي والمسجل علي الأوجلي ومساعد مسجل حميد نجم.(وال – بنغازي) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال