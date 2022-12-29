اجتماع موسع للاتحاد الليبي للكاراتيه

طرابلس 29 ديسمبر 2022 (وال) عقد أمس في مدينة طرابلس بمقر الاتحادات الرياضية، اجتماعا موسعا للاتحاد الليبي للكاراتيه مع الاتحادات الفرعية للعبة

وتواصلت وكالة الأنباء الليبية مع رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه السيد جمال الرعيض والذي قال “اليوم نعقد اجتماعا موسعا مع الاتحادات الفرعية بحضور الأمين العام بالاتحاد السيد عبد الحميد بن رجب وأعضاء المكتب التنفيذي والمدير الفني السيد عماد الككلي والمدير التنفيذي السيد عبدالله الكيلاني، ورؤساء الاتحادات الفرعية بالمناطق”

وبين الرعيض بأنه تم من خلال هذا الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة ،والتي تخص هذة اللعبة من بينها عرض نشاط الاتحاد الليبي للعام 2022 ،وعرض النشاط الفني للعام القادم 2023 وكذلك عرض برنامج المدير التنفيذي ومناقشة روؤساء الاتحادات الفرعية.

وأشار الرعيض بأن هذا الاجتماع، يأتي في ظل حرص الاتحاد الليبي للعبة على النهوض والاستماع للجميع محليا ودوليا .

وأضاف الرعيض أنه تم حصريا ولأول مرة التوقيع مع مدرب من دولة تونس الشقيقة لتدريب المنتخب الليبي للكاراتيه المدرب /محمد جمعة .

ووضح الرعيض بأن الرزنامة ستكون فيها ثلاث بطولات في السنة باستضافة المناطق، وسيكون هناك اهتمام وتطوير لخمسة رياضيين من المصنفين في اللعبة من قبل الاتحاد العام .

واختتم الرعيض حديثه بأنه أيضا من خلال الاجتماع تم التركيز على اشتراك الأندية في هذه اللعبة.

يذكر بأنه من بداية الاجتماع قد رحب رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه جمال الرعض بكلمة ألقاها مؤكدا حرصه الشديد والدائم على تواجد لعبة الكاراتيه في جميع المحافل الدولية بالرغم من قلة الامكانيات. (وال _ بنغازي) م ب

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