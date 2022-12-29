منتخب المحليين يواصل تدريباته بتونس تحضيرا لبطولة الشان

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للمحليين تدريباته بمعسكره التحضيري بتونس تأهبا للمشاركة في كأس أفريقيا للمحليين التي ستقام بالجزائر في الثالث عشر من الشهر المقبل

منتخبنا الوطني للمحليين وبيقادة المدرب كورينتين مارتينز واصل تدريباته بخوضه لحصص تدريبية على فترتين صباحية ومسائية حيث ركز الفرنسي في التدريبات على رفع المستوى الذهني واللياقي للاعبيين لتحضيرهم لمنافسات كأس أفريقيا للمحليين الذي سيفتتح فرسان المتوسط مشاركته بمواجهة الجزائر في الثالث عشر من شهر يناير المقبل .

المصدر قناة ليبيا الأحرار

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