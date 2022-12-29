جمال الزروق رئيسًا للجنة الأولمبية الليبية لولاية ثالثة

أخبار ليبيا 24

فاز جمال الزروق برئاسة اللجنة الأولمبية الليبية لولاية ثالثة، وفاز محسن السباعي بمنصب النائب الأول، في حين فاز خميس آدم بمنصب النائب الثاني.

اُنتخب أبوالقاسم الزروق رئيسًا لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية في الانتخابات التي جرت اليوم الخميس بحضور أعضاء الجمعية العمومية للجنة.

وتحصل الزروق (65 عامًا)على 43 صوتًا، فيما حصل أقرب منافسيه وائل بازينا على 29 أصوات.

وفاز محسن السباعي بمنصب النائب الأول بـ 25 صوتا مقابل 24 صوت لمنافسه عصمان القنيين و23 صوت للدكتور فؤاد برغش.

في حين فاز خميس آدم بمنصب النائب الثاني وتحصل على 24 صوتا مقابل 23 صوت لمنافسه عبدالمنعم بن حريز فيما تحصل عادل قريش على 15 صوت ومحمد ابوسيف تحصل على 10 اصوات.

وبدأ الزروق مسيرته الرياضية لاعبًا في الكرة الطائرة، وأُختير عضوًا في الاتحاد العربي لكرة الطائرة، وكلف رئاسة لجنة الحكام في البطولة العربية الـ 32 للأندية البطلة للعبة.