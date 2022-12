انتخب جمال الزروق رئيس لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية للولاية الثالثة في الانتخابات التي أجريت ظهر اليوم بفندق المهاري بالعاصمة طرابلس

انتخابات اللجنة الأولمبية شهيدت انتخاب محسن السباعي لمنصب النائب الأول للمرة الثانية و انتخب خميس أدم نائبا ثاني لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية فيما انتخب خالد الزنكولي لمنصب الأمين العام

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post جمال الزروق رئيسا للجنة الأولمبية الليبية للولاية الثالثة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار