معتز بن حامد يعلن نهاية مشواره مع الاتحاد المصراتي

أعلن اللاعب معتز بن حامد نهاية مشواره مع فريق الاتحاد المصراتي بفسخ تعاقده مع النادي بالتراضي بين الطرفين عقب نهاية مرحلة ذهاب الدوري الممتاز

معتز بن حامد أعلن عبر صفحته الرسمية في الفيس بوك ان سبب إنهاء مشواره مع الاتحاد المصراتي ترجع للأسباب خاصة بيه وشكر تفاهم إدارة النادي و متمنيا التوفيق للفريق في باقي المشوار .

هذا ويشار إلى أن معتز بن حامد لاعب في الصفوف الاتحاد المصراتي هذا الموسم قادما من صفوف نادي أبوسليم .

المصدر صفحة اللاعب معتز بن حامد

