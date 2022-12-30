وفاة بيليه أسطورة كرة القدم العالمية والبرازيل تعلن الحداد على وفاته

أخبار ليبيا 24

توفي أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث تبدأ البرازيل اليوم الجمعة الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على وفاته.

وأثارت وفاة “الملك” الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، الذي تجاوز كرة القدم موجة من الإشادة في جميع أنحاء العالم من عالم الرياضة وأيضًا من القادة السياسيين والثقافيين.

وتوفي بيليه يوم الخميس في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وكتبت الابنة كيلي ناسيمنتو على انستغرام “نحبك بلا حدود. أرقد بسلام”.

وأشاد الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي أعلن الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، بالرجل الذي “حوّل كرة القدم إلى فن وفرح”. بينما غرد الرئيس المنتخب لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي من المقرر أن يتولى منصبه يوم الأحد: “هناك لم يكن أبدًا رقم 10 مثله”.

وبيليه هو لاعب كرة القدم الوحيد في التاريخ، الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات في أعوام 1958 و1962 و 1970.

وسجل رقمًا قياسيًا عالميًا في 1،281 هدفًا في 1،363 مباراة خلال مسيرة استمرت 21 عامًا.

وكان في حالة صحية هشة بشكل متزايد، ويعاني من مشاكل في الكلى وسرطان القولون، خضع لعملية جراحية لهذا الأخير في سبتمبر 2021، يليه العلاج الكيميائي.