مانشستر سيتي يخطط لعرض صفقة تبادلية مع الميلان

نشرت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز البريطانية في عددها الأخير، أن نادي مان سيتي يخطط لصفقة تبادلية مع إسي ميلان، يحصل بموجبها على خدمات اللاعب البرتغالي رافاييل لياو.

وأفادت الصحيفة بأن المان سيتي سيقترح اسم الإنجليزي جاك غريليش على إدارة الفريق الإيطالي من أجل الموافقة على الحصول على توقيع لياو بالمقابل.

ويأتي اهتمام النادي الإنجليزي بعد العروض القوية الذي قدمها لياو رفقة المنتخب البرتغالي في كأس العالم الأخيرة، وكذلك صحبة إسي ميلان الذي توج معاه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

المصدر | ليبيا الأحرار

