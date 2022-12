أفادت تقارير الصحفية بأن نادي تشيلسي يخطط للتعاقد مع الإيطالي نيكولو باريلا خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة ريبوبليكا فإن نادي تشيلسي سيقدم عرضا ضخما لضم باريلا في نهاية هذا الموسم، وبحسب الصيحفة نفسها فإن الإنتر سيختار دافيدي فراتيسي من ساسوولو، لاستبدال باريلا في حالة انتقاله بالفعل إلى الدوري الإنجليزي.

المصدر | ليبيا الأحرار

The post تشلسي يضع التعاقد مع نيكولا باريلا من أولويات الميركاتو المقبل appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار