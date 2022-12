الأرجنتيني ماك أليستر يقترب من اليوفي

أفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بإمكانية انتقال اللاعب الأرجنتيني المتوج مؤخرا بكأس العالم ماك أليستر؛ إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

ونقل الموقع عن والد ماك أليستر أن يوفنتوس ناد رائع ويعد أحد أكثر الأندية شهرة حول العالم، وأنهم بصدد تحليل جميع العروض مع نادي برايتون قبل تقرير مستقبل أليكسيس.

وأشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن لاعب الوسط الأرجنتيني منفتح بالفعل على الانتقال إلى الفريق الأبيض والأسود.

