النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تستحدث جائزة التمييز الرياضي

طرابلس 31 ديسمبر 2022 (وال) _ صرح رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نصر فوزي المهدوي لوكالة الأنباء الليبية: أنه تحت قرار رقم 37 لسنة 2022 قامت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، بتقديم جائزة سنوية بإسم جائزة التمييز لأفضل نادي رياضي في ليبيا.

وأضاف المهدوي: الجائزة ستقدم على معايير والأهداف النبيلة في الرياضة الليبية، التي تعزز الروح الرياضية وتجسد الوحدة الوحدة ومتناغمة مع الميثاق الأولمبي.

واختتم المهدوي: بأن النسخة الأولى للجائزة ستقام في شهر يناير من السنة الجديدة. (وال _ طرابلس) م ب

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال