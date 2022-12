منتخب المحليين يواصل تدريباته بمعسكره المغلق بالمنستير

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم للمحليين تدريباته بمعسكره التحضيري بمدينة المنستير التونسية استعدادا للمشاركة في كأس أفريقيا للمحليين التي ستنطلق بالجزائر في الثالث عشر من الشهر المقبل.

منتخبنا الوطني للمحليين بقيادة المدرب “كورينتين مارتينز ” يواصل تدريباته على فترتين صباحية ومسائية حيث يركز الفرنسي على الرفع من المستوى الذهني واللياقي للاعيين قبل الدخول في منافسات كأس أفريقيا للمحليين الذي سيفتتح فيها منتخبنا الوطني مشاركته بمواجهة الجزائر في الثالث عشر من يناير المقبل.

