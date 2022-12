إدارة السويحلي تتعاقد مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي

تعاقدت إدارة نادي السويحلي مع المدرب التونسي قيس اليعقوبي وذلك للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي التعاقد مع اليعقوبي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفًا للمدرب الوطني علي المرجيني الذي أعفاه النادي عقب انتهاء الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب.

المدرب الجديد للسويحلي أشرف فيما سبق على تدريب نجم الحلق الوادي والكرم، والاتحاد الرياضي المنستيري ومستقبل المرسى والملعب القابسي بالإضافة لنادي الشعلة السعودي.

يذكر أن السويحلي أنهى مرحلة الذهاب بالمركز الرابع برصيد 12 نقطة، لحساب منافسات المجموعة الثانية.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

