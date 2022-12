جرت أمس الجمعة مباراتان ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من الدوري الليبي لكرة السلة.

حيث فاز الأهلي طرابلس على أبوسليم بنتيجة مائة وسبعة مقابل ثلاثة وخمسين فيما فاز المدينة على بلخير بثلاثة وستين مقابل واحد وخمسين.

وضمن المجموعة الثانية تقام غدا الأحد مباراة تجمع المروج والتحدي ويوم الثلاثاء ستقام مباراتي الأهلي بنغازي مع اتحاد المرج والهلال يواجه النصر

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post الأهلي يفوز على أبوسليم والمدينة على بلخير appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار