إلى الدوري الليبي لكرة اليد حيث حسم الأهلي بنغازي ديربي مدينة بنغازي لصالحه أمام جاره النصر بعد الفوز عليه 37-20.

ودار لقاء الديربي بقاعة بنغازي للألعاب الرياضية ضمن مباريات الأسبوع الخامس للمجموعة الثانية من دوري المحترفين الليبي لكرة اليد وفي مباراة أخرى فاز قاريونس على دارنس 41-27 فيما فاز بنغازى الجديدة على الأخضر 30-22.

