فاز فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة، على فريق الجزيرة، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة الإياب بالدوري للمنطقة الثالثة.

وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط، بالمباراة التي جرت بين الفريقين اليوم بقاعة زوارة حيث تقدم الجزيرة بنتيجة الشوط الأول بفارق نقطتين 26-24، وبقية الأشواط كان التفوق فيها للأهلي طرابلس (25-15 ، 25-18 ، 25-21).

