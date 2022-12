يدرس الاتحاد الليبي لكرة القدم إمكانية الانسحاب من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بسبب إيقاف الحساب البنكي له بعد قرار التجميد الصادر عن النائب العام، كما أشار اتحاد كرة القدم في بيان نشره عبر حسابه على فيس بوك إلى تهديد الجهاز الفني بقيادة الفرنسي “مارتيز” برفع دعوة قضائية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA بسبب عدم الحصول علي المستحقات المالية خلال الأشهر الماضية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post اتحاد كرة القدم يهدد بالانسحاب من بطولة الشان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار