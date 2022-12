بعد نهاية العملية الانتخابية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية … أصدرت اللجنة بيانا توضيحيا للإعلاميين بسبب عدم السماح للبعض منهم بالدخول إلى قاعة الانتخابات التي جرت بالعاصمة طرابلس صباح الخميس، اللجنة أشارت إلى أن الدخول إلى قاعة الانتخابات كان يقتصر فقط على الإعلاميين المكلفين بالتغطية والنقل التلفزيوني دون غيرهم، مشيرة إلى أن هذا الإجراء جاء حرصا منها على أن تسير العملية الانتخابية في ظروف حسنة من جميع الجوانب.

وكان منع الصحفيين والإعلاميين من دخول قاعة الانتخابات قد أثار الجدل من خلال بعض الإعلاميين الذين أشارو إلى أهمية تواجد الإعلام في مثل هذه الأحداث الكبرى الخاصة بتحديد مصير الرياضة في ليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post بيان خاص بالإعلاميين بعد انتخابات “الأولمبية الليبية” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار