الاتحاد الليبي لكرة القدم: نتابع وبكل أسف رفع قضايا ودعاوى قضائية عدة ضد الاتحاد أمام المحاكم العادية

طرابلس 31 ديسمبر 2022 (وال)- أكد الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم السبت، في بيان أنه يُتابع وبكل أسف الإجراءات المتخذة حيال الاتحاد والمتمثلة في رفع بعض الجهات والأشخاص قضايا عدة ودعاوى قضائية أمام المحاكم العادية.

وقال الاتحاد – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إن “الهدف من رفع مثل هذه الدعاوى والقضايا ضد الاتحاد من شأنه عرقلة عمل الاتحاد وتجميد نشاط لعبة كرة القدم محليًا وخارجيًا، من خلال رفعهم لعدة دعاوى مخالفًا بذلك للوائح الاتحادين الكاف والفيفا”.

وأضاف الاتحاد في بيانه: “نبدي استغرابنا من تجميد حسابات الاتحاد المالية، وبعد تجميد الحساب ونحن على أبواب للمشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين “شان”، سيجبرنا على الإنسحاب من هذه البطولة، حال عدم توفر الإمكانيات، كذلك المدرب المنتخب أيضًا قد لوّح مُسبقًا حال عدم سداد مستحقاته في مدة قصيرة، سيقوم باللجوء إلى الفيفا، وكذلك موظفي الاتحاد ولجانه سيتوقفون عن التوقف حال عدم دفع مرتباتهم، مما سيترتب على ذلك إيقاف كافة الأنشطة للاتحاد في المسابقات المحلية”. (وال) م ب/ ر ت

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