النجم الألماني توني كروس يقترب من توديع الملاعب نهائيا

تناولت بعض الصحف والمواقع الأوروبية أنباءا عن نية لاعب خط الوسط الألماني توني كروس إعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وكان الدولي الألماني السابق قد أعتزل اللعب مع منتخب المانشافت عقب الخروج من بطولة أوروبا عام 2020 بعد الخسارة في ربع النهائي من منتخب إنجلترا بثنائية نظيفة.

ونجح توني كروس في التتويج مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل وشارك مع منتخب بلاده للمرة الأولى يوم 3 مارس من عام 2010، في مباراة ودية أمام الأرجنتين ولعب كروس مع منتخب ألمانيا 106 مباراة مسجلًا 17 هدفًا.

