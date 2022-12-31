ليبيا تتحصل على برونزية بطولة جامعات العرب لكرة القدم

طرابلس 31 ديسمبر 2022 (وال)- هنأ وزير الشباب بحكومة الوحدة فتح الله الزني، منتخب ليبيا الجامعي لكرة القدم داخل الصالات على أدائه المشرف وتتويجه بالميدالية البرونزية لبطولة الجامعات العربية التي استضافتها الإمارات.

وأضاف الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم الشباب في جميع الأنشطة والبرامج الشبابية محليًا وإقليميًا، متمنيَا دوام التقدم والنجاح للشباب الجامعي على كافة الأصعدة.

وتوّجت ليبيا أمس الجمعة بالميدالية البرونزية لبطولة جامعات العرب لكرة القدم داخل الصالات، بعد فوزها على العراق في مباراة تحديد الترتيب الثالث بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وتوّج منتخب مصر بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد الفوز على المغرب بركلات الترجيح (4 – 1)، وكانت المباراة انتهت في زمنها الرسمي بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما. (وال)

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