شارك اللاعب الليبي المعتصم بالله المصراتي في مباراة فريقه سبورتينغ براغا أمام بنفيكا في الجولة 14 من الدوري البرتغالي لكرة القدم، ونجح المصراتي رفقة زملائه في الفوز على متصدر الدوري بنفيكا 3 – 0 ليصعد براغا للمركز الثالث بفارق 6 نقاط عن بنفيكا المتصدر الذي خسر أولى مبارياته هذا الموسم في الدوري البرتغالي.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

