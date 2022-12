بعد التوقيع مع النصر السعودي سيكون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جنبا إلى جنب مع مهاجم المنتخب الكاميروني فنسينت أبوبكر الذي شارك مع منتخب بلاده في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم في قطر 2022 وسجل واحدا من أجمل أهداف البطولة في مرمى منتخب صربيا.

