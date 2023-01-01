عز الدين أوناحي يتلقى عرضا من ليستر سيتي

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تقدم نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعرض رسمي إلى نادي أنجيه الفرنسي، لضم متوسط ميدانه عز الدين أوناحي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب جريدة ليكيب الفرنسية يُعد ليستر سيتي أول ناد يقد عرضا للنجم المغربي أوناحي، سعيًا منه لقطع الطريق أمام الأندية المهتمة، وجلب الشاب المغربي لبلاد الإنجليز.

وكانت قيمة العرض المقدمة من ليستر 20 مليون يورو ثابتة، إضافة إلى 20 مليون أخرى في حالة نجح ليستر في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقد يصل إلى 45 مليون يورو.

ومن جانبه أكد أوناحي سعيه للانضمام إلى الفريق الذي يقدم مشروعًا رياضيًا حقيقيًا، وليس مهمًا بالنسبة له المقابل المادي، بينما يسعى ناديه الفرنسي لتحقيق أقصى استفادة من وراء انتقاله.