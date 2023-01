أعلن نادي غريميو البرازيلي ضم المهاجم الأورغوياني لويس سواريز إلى صفوفه لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

الأورغوياني لويس سواريز الذي تألق كثيرا في الملاعب الأوروبية رفقة كل من غرونيننغن وآياكس امستردام وليفربول وبرشلونة، كان قد غادر الملاعب الأوروبية بعد تجربة أخيرة صحبة نادي أتليتيكو مدريد لينتقل بعدها لصفوف نادي ناسيونال الأورغوياني الذي توج معاه بالدوري الأورغوياني.

المصدر : قناة ليبيا الأحرار

