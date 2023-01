الاتحاد القطري لكرة القدم يعلن رحيل المدرب الإسباني فيليكس سانشيز

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم رحيل المدرب الإسباني فليكس سانشيز عن المنتخب القطري بعد رفض التجديد بسبب النتائج السلبية في منافسات كأس العالم.

الاتحاد القطري لم يحدد اسم المدرب الذي سيخلف فليكس سانشيز في الاستحقاقات المقبلة. حيث نشر عبر موقعه الرسمي بأنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد في وقت لاحق.

هذا ويشار إلى أن المدرب الإسباني قد توج رفقة المنتخب القطري ببطولة كأس آسيا عام 2019.

المصدر: صحفة الاتحاد القطري لكرة القدم

