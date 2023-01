تقارير صحفية: النصر السعودي يعتزم ضم إيكاردي

أشارت تقارير صحفية متعددة إلى سعي إدارة النصر السعودي لضم مهاجم غالاتا ساراي التركي ماورو إيكاردي.

التقرير الذي نشره موقع توتو ميركاتو الإيطالي أكد رغبة النادي السعودي في تدعيم صفوفه بلاعب إنتر وباريس سان جيرمان السابق، لتكون ثاني صفقاته بعد ضم النجم كرستيانو رونالدو قبل أيام، وبحسب التقرير فإن عرض النادي السعودي هو الأقوى مقارنة بالعروض الأخرى التي استقبلها اللاعب في الفترة الأخيرة.

المصدر: توتو ميركاتو ويب

