اختتمت في بنغازي النسخة الخامسة من بطولة محمد مخلوف للقوة البدنية بعد منافسة استمرت على مدار يومين بمشاركة نخبة من رياضيي هذه اللعبة.

البطولة التي احتضنها مجمع سليمان الضراط ببنغازي شهدت تسجيل رقم قياسي جديد للرياضي عبد الله هاجر في وزن 370 كيلوغراما؛ بالإضافة إلى حصد رياضي نادي التحرير تاجوراء عدنان طلوبة ذهبية وزن 74 كيلوغراما.

