تفتتح الثلاثاء الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري كرة السلة بلقاء الأهلي طرابلس الشباب العربي.

ولحساب الجولة ذاتها يوم الثلاء يلتقي الجريحان فريقا بالخير وأبوسليم في لقاء سيبحث فيه كليها عن مداواة جراحهما بعد خسارة الجولة الماضية، بينما سيواجه الجزيرة فريق الاتحاد بقاعة زوارة مساء الأربعاء.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post مباريات واعدة في الجولة السادسة من دوري كرة السلة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار