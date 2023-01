وصل إلى العاصمة طرابلس المدرب التونسي “محمد بن رجب” للانضمام إلى الطاقم الفني لفريق الأهلي طرابلس بقيادة المدرب “أمين رزيق”.. المدرب “بن رجب” والذي سيشغل منصب مساعد المدرب ليس جديداً على الدوري الليبي فقد قاد فريق المروج الموسم الماضي في نهائيات الدور السباعي ويسعى لخوض تجربة جديدة مع الأهلي طرابلس وتحقيق النتائج المطلوبة والوصول إلى منصات التتويج مع بقية الطاقم الفني.

