اختتام بطولة محمد مخلوف الوطنية الخامسة للقوة البدنية للموسم الرياضي

بنغازي 01 يناير 2023 (وال)- اختتمت بمجمع سليمان الضراط للألعاب الرياضية ببنغازي أمس السبت، بطولة محمد مخلوف الوطنية الخامسة للقوة البدنية.

وانتزع الرياضي عبد الله محمد هاجر من فئة وزن ( 105 ) كلغم من نادي مخلوف لقب نجم البطولة، ومكافئة مالية قدرها (8000) دينار.

وجاء في الترتيب الثاني على مستوى البطولة، الرياضي سعيد محمد الحاسي فئة وزن 120 كلغم، فيما تحصل على الترتيب الثالث في المجموع العام حسين محمد فيدان، فئة فوق 120 كلغم.

واكتسح نادي مخلوف كافة تراتيب النجوم وتحصل مدرب نادي مخلوف، ومدرب المنتخب الوطني الكابتن طارق عبد السميع مخلوف على جائزة أفضل مدرب ومكافأة مالية قدرها (4000) د.ل.

وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للقوة البدنية حلمي نصرات – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – لقد بلغت مجموع الجوائز المقدمة من اللجنة المنظمة للبطولة والجهات الراعية مبلغ وقدره ( 28.000) دينار. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال