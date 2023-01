نجم ريال مدريد يواجه العنصرية مرة أخرى في ملاعب إسبانيا

أدان نادي بلد الوليد الممارسات العنصرية التي تعرض لاعب ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور في المباراة التي جمعتهما بينهما ضمن منافسات الليغا الإسبانية يوم الجمعة، وقال فينيسيوس إن العنصريين مازالوا يدخلون ملاعب كرة القدم ويشاهدون عن قرب أكبر ناد في العالم والليجا لا تفعل شيئا.

وأعرب نادي بلد الوليد عن استعداده لمساعدة رابطة الدوري باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في الممارسات العنصرية ضد اللاعبين في الملاعب.

