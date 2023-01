جماهير النصر السعودي تبدأ عملية الشراء للقميص رقم 7

بدأت جماهير نادي النصر السعودي في التوافد على المتاجر من أجل الحصول على قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنضم حديثا إلى النصر السعودي في صفقة هي الأكبر على مستوى اللاعبين في العالم، الجماهير النصراوية تنتظر بفارغ الصبر وصول النجم البرتغالي إلى السعودية وبداية اللعب بألوان فريقهم في منافسات الدوري السعودي والمشاركات الخارجية العربية والأسيوية.

ومن المتوقع أن تصل عائدات مبيعات قميص رونالدو مع النصر إلى ملايين الدولارات نظرا لشهرته الواسعة في الملاعب العالمية والعربية.

