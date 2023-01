الاتحاد الفرعي بطرابلس ينظم بطولة طرابلس الكبرى

ينظم الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس بقاعة نادي الجمارك بطولة طرابلس الكبرى لجميع الفئات التي ستقام خلال أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين

الاتحاد الفرعي للكاراتيه بطرابلس عقد اجتماعا مع مدربي الأندية التي تقع داخل نطاق مدينة طرابلس ترأسه رئيس الاتحاد الفرعي بطرابلس الكبرى علي الشارف ونائبه مصعب العكاري والمدير الفني للمنتخبات عماد الككلي وتم الاتفاق على كل التفاصل والشروط الخاصة بالبطولة التي تأتي ضمن ضمن أنشطة الاتحاد الفرعي بطرابلس الكبرى لسنة 2022.

المصدر صفحة الاتحاد الفرعي طرابلس للكاراتيه

