فاز فريق الاتحاد المصراتي للكرة الطائرة على فريق البشائر بثلاثة أشواط لشوطين ضمن منافسات المنطقة الثانية لمرحلة إياب الدوري الليبي للكرة الطائرة

وفي منافسات المنطقة الثالثة تفوق فريق أساريا على فريق الاتحاد بقاعة الأولمبي بالزاوية بثلاثة أشواط نظيفة انتهت نتائجه 25 مقابل 20 و 20 مقابل 19 و 25 مقابل 21 .

