باشر فريق السويحلي تدريباته بقيادة مدربه التونسي الجديد قيس اليعقوبي تحضيرا لانطلاق منافسات إياب الدوري الممتاز

السويحلي باشر تدريباته بمقر النادي بقيادة قيس اليعقوبي الذي استلم دفة تدريب أحمر وأبيض مدينة مصراتة خلفا لعلي المرجيني الذي فسخ تعاقده مع إدارة النادي بالتراضي بين الطرفين عقب نهاية مرحلة ذهاب الدوري الممتاز .

هذا ويشار إلى أن فريق السويحلي يحتل المركز الرابع برصيد اثنتى عشرة نقطة رفقة فرق المجموعة الثانية

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post اليعقوبي يضع نصب أعينه خطف ورقة التأهل للدور السداسي appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار