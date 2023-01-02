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غياب المحترف الليبي زكريا الهريش عن الملاعب لمدة شهر

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

نشرت الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة الجزائري بالفيس بوك خبر إجراء لاعب الوسط المحترف الليبي زكرياء الهريش، لعملية جراحية على مستوى الغضروف ستجبره على الغياب لمدة شهر كامل عن الملاعب.

ويخضع الهريش لتدريب خاص لغرض التعافي بسرعة للعودة وذلك من أجل العود إلى أجواء المباريات.

يذكر أن نادي اتحاد العاصمة الجزائري، يستعد للاستحقاقات القادمة في بطولة الدوري الجزائري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

المصدر : الصفحة الرسمية لنادي اتحاد العاصمة الجزائري

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قناة ليبيا الاحرار

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