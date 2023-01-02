التونسي “محمد بن رجب” مدربًا مساعدًا لفريق الأهلي طرابلس لكرة السلة

طرابلس 02 يناير 2023 (وال)- وصل إلى العاصمة طرابلس المدرب التونسي محمد بن رجب، للانضمام إلى الطاقم الفني لفريق الأهلي طرابلس لكرة السلة بقيادة المدرب أمين رزيق.

وأفادت النشرة الرياضية في قناة ليبيا الأحرار؛ أن المدرب ” بن رجب” الذي سيشغل منصب مساعد المدرب ليس جديدًا على الدوري الليبي، فقد قاد فريق المروج الموسم الماضي في نهائيات الدور السباعي، ويسعى لخوض تجربة جديدة مع الأهلي طرابلس وتحقيق النتائج المطلوبة والوصول إلى منصات التتويج مع بقية الطاقم الفني. (وال)

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