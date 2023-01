منتخبنا الوطني يستعد لبطولة الشان بلقاء ودي أمام الكوت ديفوار

يخوض منتخبنا الوطني للاعبين المحليين اليوم في الساعة الثالثة والنصف مباراته الودية الأولى في معسكرِه التحضيري بتونس أمام منتخب الكوت ديفوار بملعب الشاذلي زويتن بتونس،

مدرب المنتخب الوطني الفرنسيّ كورنثيانز مارتينيز سيسعى في اللقاء الوديّ للوقف على جاهزية بعض اللاعبين الذين ضمَّهم في قائمتِه الأخيرة كما سيبحثُ في اللقاء الودي على اختيارِ التشكيلة الأساسيِّة التي سيفتتح بها منتخبُنا الوطني مباريات كأسِ أفريقيا للمحليين والتي سيواجه فيها منتخبنا المنتخب الجزائري في الثالث عشرَ من يناير الجاري .

يشار إلى أن منتخبنا الوطني أوقعته قرعة منافاسات كأسِ أفريقيا للمحليين في المجموعة الأولى رفقة الجزائرِ و أثيبوبيا و موزمبيق

المصدر قناة ليبيا الأحرار

