الأهلي بنغازي يعود للتدريبات من جديد

استأنف الفريق الأول لنادي الأهلي بنغازي تدريباته استعداداً لمرحلة الإياب من الدوري ونصف نهائي الكأس.

ويخوض الأهلي تدريباته بمقر التاريخي للنادي بحي الزيتون تحت قيادة المدرب الجديد لسعد الدريدي، ومساعده وليد بن محمد، ومدرب حراس المرمى قابيل بن نجم، ومعد بدني نور الدين بن صالح، وإخصائي الفريق قاسم بنور.

يذكر أن الأهلي بنغازي أنهى مرحلة الذهاب متصدر لفرق المجموعة الأولى برصيد خمسة عشرة نقطة.

