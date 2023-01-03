النصر السعودي يقدم “الأعظم عالميا”.. رونالدو في ملعب “مرسول بارك”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قدم النصر السعودي لاعبه الجديد كريستيانو رونالدو، مساء اليوم، الثلاثاء، في ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وامتلأت مدرجات ملعب النادي السعودي بالجماهيرة النصراوية التي توافدت لاستقبال “الدون”.

وقبل انطلاقة الاحتفالية، نشر النصر في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة للاعبه البرتغالي الجديد،

وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين، “الحدث المنتظر، حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا”.

كما نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة شكر فيها العاصمة الرياض.

وكتب رونالدو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”:

“شكرا للرياض على الاستقبال الدافئ، أتطلع إلى رؤيتكم في الملعب هذه الليلة”.

كما أرفق رونالدو المنشور بـ5 صور من الاستقبال الذي حظي به لدى وصوله إلى مطار الرياض، مساء الاثنين.

وحاز المنشور على تفاعل كبير وصل إلى أكثر من 11.7 مليون إعجاب.

ووصل “الدون” إلى الرياض مساء الاثنين، حيث هبطت الطائرة التي كانت تقله قرابة الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.

ورحل رونالدو، البالغ من العمر (37 عاما)، عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر،

في صفقة مدوية قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض عشر مباريات،

ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضا مباراة واحدة مؤجلة.

من جانبه، اعتبر ردوي غارسيا، مدرب متصدر الدوري السعودي، أن التعاقد مع رونالدو كان خطوة كبيرة للأمام بالنسبة للكرة السعودية.

وقال غارسيا: “التعاقد مع لاعب بحجم كريستيانو رونالدو يعد حدثا استثنائيا وسيساهم في تطوير كرة القدم السعودية.