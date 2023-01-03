باتفاق شفوي.. ميسي مستمر في باريس سان جيرمان بعد يونيو المقبل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الثلاثاء، مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى اتفاق شفوي لمتديد العقد بينهما.

حيث كتب الصحفي الرياضي الإيطالي، فابرزيو رومانو، على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر:

“أنه سيكون هناك اجتماع من أجل مناقشة مدة العقد والراتب وغيرها من التفاصيل”.

وكشف رومانو، وهو صحفي متخصص في الانتقالات، إنه لن يكون هناك توقيع على الاتفاق هذا الأسبوع.

وأضاف: ” لا داعي للاستعجال، لطالما أن الأمور بالفعل واضحة، ميسي مستمر مع باريس (سان جيرمان)”.

ووصل ميسي إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2021، قادما من برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 21 عاما.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع النادي الباريسي في يونيو المقبل.