سلة النادي الأهلي تختتم مشوار الذهاب متصدرة للمجموعة الثانية

بنغازي 03 يناير 2023 (وال) _ اختتمت سلة النادي الأهلي مشوار مرحلة الذهاب من الدوري الليبي لكرة السلة متصدره للمجموعة الثانية برصيد ( 10 ) نقاط’ محققه فوزها الخامس تواليا’ وهذه المرة جاء على حساب ضيفه اتحاد المرج بفارق ( 5 ) نقاط’ وبواقع ( 64 – 59 ) نقطة’ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة و الأخيرة من مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة السلة.

هذه المباراة التي جرت – اليوم الثلاثاء – بقاعة الراحل ونيس بوخمادة للألعاب الرياضية في نادي الأهلي توسطها ثنائي تحكيمي متكون من ( عبد الحميد الحمري ) حكما أولا’ و ( أحمد صابونة ) حكما ثانيا’ جاءت سريعة من قبل سلة النادي الأهلي الذي تمكن من إنهاء الشوط الأول لصالحة بنتيجة ( 39 ) مقابل ( 23 ) نقطة’ لتكون نتائج الفترات على النحو الآتي :

الفترة الأولى : انتهت لصالح سلة النادي الأهلي بفارق ( 14 ) نقطة’ و بنتيجة ( 23 ) مقابل ( 9 ) نقاط.

الفترة الثانية : انتهت لمصلحة النادي الأهلي بفارق سلة وحيدة’ وبواقع ( 16 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الفترة الثالثة : انتهت لصالح سلة لتحاد المرج بفارق ( 17 ) نقطة’ وبواقع ( 26 ) مقابل ( 9 ) نقاط.

الفترةالرابعة : انتهت لصالح سلة النادي الأهلي بفارق ( 6 ) نقاط’ وبنتيجة ( 16 ) مقابل ( 10 ) نقاط’ لتكون المحصلة النهائية للشوط الثاني لاتحاد المرج بنتيجة ( 36 مقابل 25 ) نقطة. (وال _ بنغازي) س أ

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