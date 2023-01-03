مجلس النواب يُناقش مشروع قانون الشباب والرياضة

بنغازي 03 يناير 2023 (وال)- ناقش مجلس النواب في جلسته الرسمية التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في مدينة بنغازي، برئاسة النائب الأول فوزي النويري، مشروع قانون الشباب والرياضة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن المجلس قرر إحالة القانون إلى لجنة الشباب والعمل بالمجلس للمراجعة النهائية.

وأضاف بليحق أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قدّم إحاطة للمجلس حول لقائه بالنائب العام صباح اليوم بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي. (وال)

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